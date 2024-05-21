Российский ракетный корабль «Циклон», фото: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n195545-rossiyskiy-raketnyy-korabl-ciklon-byl-porajen-v-noch-na-19-maya-vms.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Севастополі, за уточненою інформацією, Силами оборони України в ніч на 19 травня було вражено російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.

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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ,