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Российский ракетный корабль «Циклон», фото: ВМС ВСУ
Российский ракетный корабль «Циклон» был поражен в ночь на 19 мая — ВМСhttps://racurs.ua/n195545-rossiyskiy-raketnyy-korabl-ciklon-byl-porajen-v-noch-na-19-maya-vms.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Севастополі, за уточненою інформацією, Силами оборони України в ніч на 19 травня було вражено російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.
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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ,
В ніч на 19 травня 2024 року Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800, — вказано в повідомленні. — Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нашу Перемогу.