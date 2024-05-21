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Ракурс
Российский ракетный корабль «Циклон», фото: ВМС ВСУ

Российский ракетный корабль «Циклон» был поражен в ночь на 19 мая — ВМС

21 мая 2024, 17:58
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У тимчасово окупованому Севастополі, за уточненою інформацією, Силами оборони України в ніч на 19 травня було вражено російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.


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Про це сьогодні, 21 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ,

В ніч на 19 травня 2024 року Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800, — вказано в повідомленні. — Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нашу Перемогу.

Источник: Ракурс


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