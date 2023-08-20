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Окупанти планують заселити Маріуполь росіянами, фото: «Рамблер»
300 тис. росіян планують заселити окупанти у Маріуполь — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n186389-300-tys-rosiyan-planuut-zaselyty-okupaty-u-mariupol-cns.htmlРакурс
Російські загарбники планують збільшити населення тимчасово окупованого Маріуполя приблизно на 300 тис. за рахунок міграції з рф.
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Це передбачає розроблений окупантами «план розвитку» міста, повідомляється сьогодні, 20 серпня, на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що українському підпіллю вдалося отримати доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації. Згідно з наявною інформацією:
- заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року;
- для їх стимулювання кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф;
- також окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів рф. Місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію рф.
Центр Національного Спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно міжнародного права. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання, — наголошують у ЦНС.
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