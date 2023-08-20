Окупанти планують заселити Маріуполь росіянами, фото: «Рамблер»

https://racurs.ua/ua/n186389-300-tys-rosiyan-planuut-zaselyty-okupaty-u-mariupol-cns.html

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Російські загарбники планують збільшити населення тимчасово окупованого Маріуполя приблизно на 300 тис. за рахунок міграції з рф.

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Це передбачає розроблений окупантами «план розвитку» міста, повідомляється сьогодні, 20 серпня, на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що українському підпіллю вдалося отримати доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації. Згідно з наявною інформацією:

заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року;

для їх стимулювання кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф;

також окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів рф. Місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію рф.