Рашисти започаткували дешеві іпотеки, щоб переселити росіян на окуповані території — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n185851-rashysty-zapochatkuvaly-deshevi-ipoteky-schob-pereselyty-rosiyan-na-okupovani-terytoriyi-cns.htmlРакурс
Загарбники намагаються заселити тимчасово окуповані території росіянами. Для цього вони започаткували дешеві іпотеки, проте росіяни не поспішають їхати до України.
Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Іпотечна програма не користується попитом, адже росіяни не поспішають купляти житло в чужій країні ще й в зоні бойових дій. Відтак кремль ввів обов’язкове державне страхування на випадок втрати такого житла, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують — усі ці ініціативи покликані попри все заселити тимчасово окуповані території росіянами замість українців та змінити демографічний склад населення.
Проте всі ці надії марні, адже всі захоплені території будуть звільнені, що розуміє більшість самих росіян попри пропагандистський екстаз москви, — додають у ЦНС.