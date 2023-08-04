Оккупанты пытаются изменить демографический состав оккупированных территорий, фото:

https://racurs.ua/n185851-rashisty-vvodyat-deshevye-ipoteki-chtoby-pereselit-rossiyan-na-okkupirovannye-territorii-cns.html

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Загарбники намагаються заселити тимчасово окуповані території росіянами. Для цього вони започаткували дешеві іпотеки, проте росіяни не поспішають їхати до України.

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Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Іпотечна програма не користується попитом, адже росіяни не поспішають купляти житло в чужій країні ще й в зоні бойових дій. Відтак кремль ввів обов’язкове державне страхування на випадок втрати такого житла, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують — усі ці ініціативи покликані попри все заселити тимчасово окуповані території росіянами замість українців та змінити демографічний склад населення.