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Володимир Зеленський (ліворуч), фото: V_Zelenskiy_official
42 літаки F-16 отримає Україна від Нідерландів — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n186388-42-litaky-f-16-otrymaie-ukrayina-vid-niderlandiv-zelenskyy.htmlРакурс
Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16 після завершення тренування українських пілотів та інженерів.
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Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюттер.
Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні — після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок, — наголосив Зеленський.
За його словами, Україна використає ці літаки, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл.
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