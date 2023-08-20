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Ракурс
Володимир Зеленський (ліворуч), фото: V_Zelenskiy_official

42 літаки F-16 отримає Україна від Нідерландів — Зеленський

20 сер 2023, 16:39
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Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16 після завершення тренування українських пілотів та інженерів.


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Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюттер.

Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні — після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок, — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна використає ці літаки, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл.

Джерело: Ракурс


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