Российские корабли в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n195556-chislo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на 07.00 сьогоднішнього дня, 22 травня, тримає у Чорному морі три військові кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі — усі вони носії «Калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — п’ять суден, з них жодне не продовжили рух у напрямку протоки Босфор.