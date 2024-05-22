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Ракурс
Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: LB.ua

Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

22 тра 2024, 08:24
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росія станом на 07.00 сьогоднішнього дня, 22 травня, тримає у Чорному морі три військові кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі — усі вони носії «Калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — п’ять суден, з них жодне не продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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