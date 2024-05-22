Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: LB.ua
Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195556-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на 07.00 сьогоднішнього дня, 22 травня, тримає у Чорному морі три військові кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі — усі вони носії «Калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — п’ять суден, з них жодне не продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.