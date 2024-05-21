Російська влада хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони в Балтійському морі

росія вирішила в односторонньому порядку змінити морські кордони у Балтиці, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n195555-rosiyska-vlada-v-odnostoronnomu-poryadku-hoche-zminyty-morski-kordony-v-baltiyskomu-mori.html

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Російська влада намагається в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

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Про це йдеться у відповідній постанові російського уряду, котра з’явилася на порталі правових актів рф, повідомляє видання Moscow Times.

Зазначається, що міноборони рф підготувало документ, за яким росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області:

для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів;

на кордоні з Фінляндією уряд рф має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва;

на кордоні з Литвою росія хоче переглянути кордон в зоні Куршської коси в Гданській затоці, районах мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Російська влада свої наміри пояснює тим, що чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, нібито «не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці»:

стверджується, що точки було зафіксовано «за морськими навігаційними картами дрібного масштабу», які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це «не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод» рф;

за планами російської влади внаслідок змін «буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води російської федерації; зміниться проходження Державного кордону російської федерації на морі у зв’язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря»;

постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, міноборони рф пропонує частково «визнати нечинною».

Зазначається, що цей документ, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення майже одночасно з початком росією навчань із застосування тактичної ядерної зброї.

Джерело: Moscow Times