Рашисты в ночь на 22 мая в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n195557-vse-24-shaheda-sbili-vsu-v-noch-na-22-maya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в на сьогодні, 22 травня, атакували Україну 24 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що пуски здійснювалися з районів:

Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф);

Курська (рф);

території тимчасово окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди».