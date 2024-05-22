Рашисти в ніч на 22 травня вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n195557-usi-24-shahedy-zbyly-zsu-v-nich-na-22-travnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в на сьогодні, 22 травня, атакували Україну 24 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що пуски здійснювалися з районів:

Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф);

Курська (рф);

території тимчасово окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди».