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Рашисти в ніч на 22 травня вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»
Усі 24 «шахеди» збили ЗСУ в ніч на 22 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195557-usi-24-shahedy-zbyly-zsu-v-nich-na-22-travnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в на сьогодні, 22 травня, атакували Україну 24 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що пуски здійснювалися з районів:
- Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф);
- Курська (рф);
- території тимчасово окупованого Криму.
В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди».
Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, — зазначив Олещук. — Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.