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Ракурс
Рашисты в ночь на 22 мая атаковали беспилотниками Сумскую область, фото: Zmi.ck.ua

Рашисты ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа в Сумской области

22 мая 2024, 09:43
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 травня, вдарили «шахедами» по енергетичних об'єктах міст Шостака та Конотоп.


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Ведеться робота з відновлення електропостачання, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено 7 ворожих БпЛА типу «Шахед», — зазначають в ОВА.

Крім того, вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 31 вибух. Зокрема:

  • по Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів);
  • у Білопільській громаді здійснено скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (два вибухи).
  • У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл (шість вибухів).

Источник: Ракурс


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