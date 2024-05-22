Рашисти вдарили по енергооб'єктах Шостки та Конотопа на Сумщині

Рашисти в ніч на 22 травня атакували безпілотниками Сумщину, фото: Zmi.ck.ua

https://racurs.ua/ua/n195558-rashysty-vdaryly-po-energoobiektah-shostky-ta-konotopa-na-sumschyni.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 травня, вдарили «шахедами» по енергетичних об'єктах міст Шостака та Конотоп.

.

Ведеться робота з відновлення електропостачання, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено 7 ворожих БпЛА типу «Шахед», — зазначають в ОВА.

Крім того, вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 31 вибух. Зокрема: