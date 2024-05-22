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Ракурс
Рашисти в ніч на 22 травня атакували безпілотниками Сумщину, фото: Zmi.ck.ua

Рашисти вдарили по енергооб'єктах Шостки та Конотопа на Сумщині

22 тра 2024, 09:43
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 травня, вдарили «шахедами» по енергетичних об'єктах міст Шостака та Конотоп.


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Ведеться робота з відновлення електропостачання, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено 7 ворожих БпЛА типу «Шахед», — зазначають в ОВА.

Крім того, вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 31 вибух. Зокрема:

  • по Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів);
  • у Білопільській громаді здійснено скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (два вибухи).
  • У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл (шість вибухів).

Джерело: Ракурс


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