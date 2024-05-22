Рада проголосовала за создание ВСК по использованию средств на фортификации и БПЛА

В Раде создадут ВСК по фортификациям, фото: «Европейская Солидарность»

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Ракурс

Народні депутати створили тимчасову спецкомісію (ТСК) Верховної Ради щодо використання коштів держбюджету на облаштування фортифікацій на фронті, виготовлення та закупівлю БПЛА.

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Про це сьогодні, 22 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідну постанову № 11282 проголосували 277 народних обранців.

До складу комісії увійшли вісім представників «Слуги народу» та по одному представнику від всіх фракцій та груп парламенту. Головою ТСК став Микола Задорожній зі «Слуги народу».

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування.

Нагадаємо, створення цієї ТСК було однією із вимог депутатів, котрі вчора, 21 травня, блокували трибуну Верховної Ради.