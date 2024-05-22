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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Пограничники уничтожили «Газель» рашистов на пункте пропуска «Шебекино» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195567-pogranichniki-unichtojili-gazel-rashistov-na-punkte-propuska-shebekino-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади «Сталевий кордон» FPV-дроном знищили ворожу «Газель», заховану у пункті пропуску «Шебекіно» на Вовчанському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Ворог використовує інфраструктуру пункту пропуску «шебекіно» для агресії проти України — прикордонники не залишають такі дії без відповіді, — наголошується в описі відео.
Зазначається, що прибуття ворожого транспорту у пункт пропуску виявила аеророзвідка бригади.
Попри активну роботу ворожого РЕБа, прикордонники влучним ударом FPV-коптера знищили «припаркований» автомобіль, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що раніше бійці Держприкордонслужби дронами-камікадзе влучали у встановлені у «шебекіно» засоби зв’язку, РЕБ, ворожу техніку та вогневі точки, які ворог використовує для ударів по Харківщині та які є законними цілями для Сил оборони України.