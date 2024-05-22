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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Пограничники уничтожили «Газель» рашистов на пункте пропуска «Шебекино» (ВИДЕО)

22 мая 2024, 13:58
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Прикордонники бригади «Сталевий кордон» FPV-дроном знищили ворожу «Газель», заховану у пункті пропуску «Шебекіно» на Вовчанському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 22 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Ворог використовує інфраструктуру пункту пропуску «шебекіно» для агресії проти України — прикордонники не залишають такі дії без відповіді, — наголошується в описі відео.

Зазначається, що прибуття ворожого транспорту у пункт пропуску виявила аеророзвідка бригади.

Попри активну роботу ворожого РЕБа, прикордонники влучним ударом FPV-коптера знищили «припаркований» автомобіль, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що раніше бійці Держприкордонслужби дронами-камікадзе влучали у встановлені у «шебекіно» засоби зв’язку, РЕБ, ворожу техніку та вогневі точки, які ворог використовує для ударів по Харківщині та які є законними цілями для Сил оборони України.

Источник: Ракурс


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