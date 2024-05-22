Стала известна причина подозрения НАБУ экс-заместителю Ермака в ОП

https://racurs.ua/n195571-stala-izvestna-prichina-podozreniya-nabu-eks-zamestitelu-ermaka-v-op.html

Ракурс

НАБУ і САП 22 травня повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні.

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Це підтвердив й сам екс-заступник Андрія Єрмака.

Про підозру з посиланням на власні джерела пишуть ZN.ua та «Українська правда». Раніше детективи проводили обшуки у Смирнова, його водія, матері і брата.

За версією слідства, Смирнов незаконно збагатився і отримав у власність апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл, які оформив на брата Ігоря. Він нібито придбав ці активи за ціною, значно нижчою за ринкову.

Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів, зокрема, вартість квартири було занижено вшестеро.

Органи правопорядку поки не коментували цю подію.

У березні 2023-го САП відкрила справу проти Смирнова за заявою ГО «Антикорупційна правозахисна рада». Йшлося про майно, записане на брата Смирнова, яке нібито придбав сам Смирнов.

ОНОВЛЕННЯ

У НАБУ також підтвердили, що ексзаступник голови Офісу президента підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн. Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга, — йдеться в повідомленні Антикорупційного бюро.

Історія питання

Смирнов — український адвокат та політик. З 10 вересня 2019 року по 29 березня 2024 року він обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України Єрмака. Раніше працював в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також у Службі безпеки України.

У 2014 році почав політичну кар'єру. Висувався в народні депутати від виборчого округу № 49, що в Донецькій області. Був самовисуванцем. А вже на місцевих виборах 2015 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії «УКРОП» і пройшов.

Видання «Слідство.info» писало, що у 2016 році Смирнов міг допомагати судді Миколі Чаусу, якого обвинувачували в корупції, переховуватися від слідства. У червні 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Чаусу 10 років позбавлення волі.