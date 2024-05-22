Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты ударили дроном по эвакуационному авто в Волчанске
Рашисты ударили дроном по эвакуационному авто в Волчанске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195572-rashisty-udarili-dronom-po-evakuacionnomu-avto-v-volchanske-video.htmlРакурс
У Вовчанську російський FPV-дрон поцілив в автомобіль поліцейських, коли ті евакуйовували цивільних. Один правоохоронець загинув, інший — поранений.
.
Відео удару опублікували у МВС України. Аналогічний випадок біля Вовчанська зафіксували 21 травня.
Евакуація в регіоні триває. За даними ОВА, у безпечні місця вже вивезли 10 тис. 875 людей з Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів.
Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", — прокоментував відео міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.