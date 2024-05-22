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Ракурс
Рашисты ударили дроном по эвакуационному авто в Волчанске

Рашисты ударили дроном по эвакуационному авто в Волчанске (ВИДЕО)

22 мая 2024, 16:13
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У Вовчанську російський FPV-дрон поцілив в автомобіль поліцейських, коли ті евакуйовували цивільних. Один правоохоронець загинув, інший — поранений.


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Відео удару опублікували у МВС України. Аналогічний випадок біля Вовчанська зафіксували 21 травня.

Евакуація в регіоні триває. За даними ОВА, у безпечні місця вже вивезли 10 тис. 875 людей з Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів.

Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", — прокоментував відео міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Источник: Ракурс


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