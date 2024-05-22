Рашисты ударили дроном по эвакуационному авто в Волчанске

https://racurs.ua/n195572-rashisty-udarili-dronom-po-evakuacionnomu-avto-v-volchanske-video.html

Ракурс

У Вовчанську російський FPV-дрон поцілив в автомобіль поліцейських, коли ті евакуйовували цивільних. Один правоохоронець загинув, інший — поранений.

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Відео удару опублікували у МВС України. Аналогічний випадок біля Вовчанська зафіксували 21 травня.

Евакуація в регіоні триває. За даними ОВА, у безпечні місця вже вивезли 10 тис. 875 людей з Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів.