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Ракурс
Россияне ракетами денацифицировали детсад в Чугуеве

Россияне ракетами денацифицировали детсад в Чугуеве (ФОТО, ВИДЕО)

22 мая 2024, 20:56
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Вранці 22 травня військові рф завдали удар по Чугуїву двома ракетами ЗРК С-400. Постраждали вісім цивільних громадян.


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Окупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.

На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільним навчальним закладам.

Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району.

Источник: Ракурс


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