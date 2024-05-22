Россияне ракетами денацифицировали детсад в Чугуеве

https://racurs.ua/n195581-rossiyane-raketami-denacificirovali-detsad-v-chugueve-foto-video.html

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Вранці 22 травня військові рф завдали удар по Чугуїву двома ракетами ЗРК С-400. Постраждали вісім цивільних громадян.

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Окупанти влучили в будівлю дитячого садка. Він повністю зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.

На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільним навчальним закладам.

Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району.