Нам нужны выборы - Украинский дом в Варшаве разрисовали надписями

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Український дім у Варшаві розмалювали написами, там вважають це російською провокацією.

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Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода». Про інцидент повідомили в поліцію.

В Німеччині ідентичні написи «Нам потрібні вибори!» з’явилися на могилі лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені, розповіли в Українському домі.

Провокативні написи зʼявилися, коли формально закінчилася 5-річна каденція президента України Володимира Зеленського.

За Конституцією України термін повноважень президента обмежений пʼятьма роками. Водночас 108 стаття Конституції вказує, що президент має виконувати свої обовʼязки до обрання нового глави держави. Зараз проведення виборів відкладене через воєнний стан.