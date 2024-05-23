Российские оккупанты ударили по типографии издательства Vivat в Харькове

https://racurs.ua/n195599-rossiyskie-okkupanty-udarili-po-tipografii-izdatelstva-vivat-v-harkove.html

Ракурс

У Харкові росіяни 23 травня влучили по друкарні книжкового видавництва «Віват». В момент прильоту в друкарні були люди.

.

За інформацією ХОВА, станом на 13.15, відомо про шістьох загиблих, ще двох людей шукають. Загалом за цю атаку росіяни завдали по Харкову 15 ударів.

Окупанти обстріляли транспортну інфраструктуру, комунальне та цивільне підприємство, яке займається друком. Загорівся цех із папером. У коментарі «УП.Культура» Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню «Фактор-Друк», у якій здебільшого друкуються книжки видавництва.

П’ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ’янському районі Харкова, розповів журналістам керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків.

Фільчаков уточнив, що у друкарню поцілили дві ракети (ймовірно, С-300).

За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ’янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев’ять влучань.

Крім того, російські нацисти вдарили по залізничній інфраструктурі у Харкові та області. За попередніми даними, шість залізничників поранені.