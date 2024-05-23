Стрелявший в Роберта Фицо Юрай Цинтула. Фото:

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Нападник на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Юрай Цінтула готував замах два дні.

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Пенсіонер був не згоден з політикою нинішнього уряду, як-от переслідуванням працівників культури та ЗМІ. Також його непокоїли дружні стосунки Фіцо з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном й ставлення словацького прем'єр-міністра до росії та Угорщини. Також Цінтула хотів, щоб Україні надавали більше військової допомоги. Про це пише видання Pravda.

Зазначається, що через це він вирішив «помститися». За два дні до замаху чоловік підготував два магазини для пістолета чеського виробництва CZ-75, яким володів на законних підставах. Зловмисник також заявив, що не хотів вбивати Фіцо, а хотів лише завдати шкоди його здоров’ю, щоб той не зміг очолювати уряд.

Спершу підозрюваний заявляв, що не шкодує про скоєне, але згодом він вибачився перед Фіцо. Обвинувачений також зізнався, що не повинен був стріляти в прем'єра і йому варто було подарувати прем'єрові свою книгу, в якій висловлюється незгода з його політикою.

Нагадаємо, 15 травня прем'єр-міністр Словаччини зазнав тяжких поранень під час зустрічі з виборцями у місті Гандлова. 71-річний пенсіонер-письменник кілька разів вистрілив у нього з пістолета зблизька.

18 травня медики провели ще одну двогодинну операцію й заявив, що стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який пережив замах, поступово покращується.

Джерело: Pravda