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Ракурс
Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после аварии

Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после аварии

24 мая 2024, 08:46
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Президент Чехії Петр Павел потрапив в аварію на мотоциклі. Він травмований.


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Президент республіки отримав травми під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але вимагатимуть нетривалого спостереження у військовому госпіталі в Празі. Ми опублікуємо додаткову інформацію в міру її надходження, — йдеться у повідомленні на офіційному акаунті Офісу президента Чехії.

Місцеві ЗМІ додають, що це сталося на закритій спортивній трасі. Тепер Павло перебуває у військовому шпиталі.

Глава Чехії відомий тим, що захоплюється мотоспортом. Як пишуть чеські видання, часто їздить без шолома (як на фото).

Источник: Ракурс


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