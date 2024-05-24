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Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после аварии
Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после аварииhttps://racurs.ua/n195623-prezident-chehii-petr-pavel-popal-v-bolnicu-posle-avarii.htmlРакурс
Президент Чехії Петр Павел потрапив в аварію на мотоциклі. Він травмований.
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Президент республіки отримав травми під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але вимагатимуть нетривалого спостереження у військовому госпіталі в Празі. Ми опублікуємо додаткову інформацію в міру її надходження, — йдеться у повідомленні на офіційному акаунті Офісу президента Чехії.
Місцеві ЗМІ додають, що це сталося на закритій спортивній трасі. Тепер Павло перебуває у військовому шпиталі.
Глава Чехії відомий тим, що захоплюється мотоспортом. Як пишуть чеські видання, часто їздить без шолома (як на фото).