В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

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В Україні завтра, 25 травня, графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України у період з 20.00 до 22.00 — у години максимального вечірнього споживання.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде, — зазначають у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, — додають у компанії.

Зазначається, що головна причина відключень електроенергії — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях: внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.