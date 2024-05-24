Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Курс доллара достиг рекордных отметок

Курс доллара впервые превысил 40 грн — НБУ (ИНФОГРАФИКА)

24 мая 2024, 20:22
999

Нацбанк України сьогодні, 24 травня, встановив рекордний курс гривні до долара США — 40,1153 грн/дол.


.

Таким чином, курс долара сягнув історичного максимуму. Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті НБУ.

За день до цього курс американської валюти становив рекордні на той час 39,8250 грн/дол.

Офіційний курс євро також встановив рекорд, сягнувши позначки 43,4910 грн.

Попередній максимум також був досягнутий напередодні — 43,3137 грн/дол.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров