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Курс долара сягнув рекордних позначок
Курс долара вперше перевищив 40 грн — НБУ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195647-kurs-dolara-vpershe-perevyschyv-40-grn-nbu-infografika.htmlРакурс
Нацбанк України сьогодні, 24 травня, встановив рекордний курс гривні до долара США — 40,1153 грн/дол.
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Таким чином, курс долара сягнув історичного максимуму. Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті НБУ.
За день до цього курс американської валюти становив рекордні на той час 39,8250 грн/дол.
Офіційний курс євро також встановив рекорд, сягнувши позначки 43,4910 грн.
Попередній максимум також був досягнутий напередодні — 43,3137 грн/дол.