Курс долара сягнув рекордних позначок

https://racurs.ua/ua/n195647-kurs-dolara-vpershe-perevyschyv-40-grn-nbu-infografika.html

Ракурс

Нацбанк України сьогодні, 24 травня, встановив рекордний курс гривні до долара США — 40,1153 грн/дол.

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Таким чином, курс долара сягнув історичного максимуму. Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті НБУ.

За день до цього курс американської валюти становив рекордні на той час 39,8250 грн/дол.

Офіційний курс євро також встановив рекорд, сягнувши позначки 43,4910 грн.

Попередній максимум також був досягнутий напередодні — 43,3137 грн/дол.