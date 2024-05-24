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Ракурс
Курс долара сягнув рекордних позначок

Курс долара вперше перевищив 40 грн — НБУ (ІНФОГРАФІКА)

24 тра 2024, 20:22
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Нацбанк України сьогодні, 24 травня, встановив рекордний курс гривні до долара США — 40,1153 грн/дол.


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Таким чином, курс долара сягнув історичного максимуму. Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті НБУ.

За день до цього курс американської валюти становив рекордні на той час 39,8250 грн/дол.

Офіційний курс євро також встановив рекорд, сягнувши позначки 43,4910 грн.

Попередній максимум також був досягнутий напередодні — 43,3137 грн/дол.

Джерело: Ракурс


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