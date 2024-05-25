Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне вынуждены свозить на ВОТ учителей из рф.
Рашисты высокими премиями привлекают учителей из рф в школы на ВОТhttps://racurs.ua/n195660-rashisty-vysokimi-premiyami-privlekaut-uchiteley-iz-rf-v-shkoly-na-vot.htmlРакурс
Росіяни змушені на території рф шукати педагогів для шкіл на тимчасово окупованих територіях.
.
Причиною є відмова місцевого населення співпрацювати з окупантами. Про це сьогодні, 25 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Найкритичніша ситуація з вчителями — на тимчасово окупованих територіях сходу України. Там окупанти запустили програму фінансової підтримки російських вчителів, які зголосяться приїхати до України. Водночас обіцяють високі премії та пільги, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що до України планують звести вчителів зокрема з Осетії, Башкортостану, Челябінської, Курської, Свердловської та Іванівської областей рф.
Одна з ключових цілей такої програми — ідеологічний вплив на мешканців ТОТ. Нові групи вчителів мають братися до роботи вже з нового навчального року, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про прибуття на ТОТ російських педагогів до відповідного чат-бота.