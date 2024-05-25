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Росіяни змушені звозити на ТОТ вчителів з рф
Рашисти високими преміями заманюють вчителів з рф до шкіл на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n195660-rashysty-vysokymy-premiyamy-zamanuut-vchyteliv-z-rf-do-shkil-na-tot.htmlРакурс
Росіяни змушені на території рф шукати педагогів для шкіл на тимчасово окупованих територіях.
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Причиною є відмова місцевого населення співпрацювати з окупантами. Про це сьогодні, 25 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Найкритичніша ситуація з вчителями — на тимчасово окупованих територіях сходу України. Там окупанти запустили програму фінансової підтримки російських вчителів, які зголосяться приїхати до України. Водночас обіцяють високі премії та пільги, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що до України планують звести вчителів зокрема з Осетії, Башкортостану, Челябінської, Курської, Свердловської та Іванівської областей рф.
Одна з ключових цілей такої програми — ідеологічний вплив на мешканців ТОТ. Нові групи вчителів мають братися до роботи вже з нового навчального року, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про прибуття на ТОТ російських педагогів до відповідного чат-бота.