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Оккупанты продолжают уменьшать соцвыплаты, фото: «Минфин»

Рашисты уменьшают количество соцвыплат на оккупированных территориях — ЦНС

25 мая 2024, 14:11
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На тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада зупинила соцвиплати місцевим жителям через поштові відділення.


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Про це сьогодні, 25 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема на ТОТ Запоріжжя зупиняють соціальні виплати мешканцям через так звану «пошту таврии», — вказано в повідомленні. — Скорочення можливостей отримати пільги на ТОТ від рф буде системно продовжуватися.

У ЦНС зазначають, що такий розвиток подій прогнозувався.

Центр національного спротиву попереджав, що такі дії будуть реалізовуватися відразу після проведення псевдовиборів путіна, — наголошують у ЦНС. — Єдиний шанс повернути ваш населений пункт до нормального життя — це допомога Силам оборони деокупувати ваш рідний край.

У ЦНС закликають повідомляти про пересування ворога до відповідного анонімного чат-бота, щоб пришвидшити деокупацію регіонів України.

Источник: Ракурс


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