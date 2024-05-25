Рашисти зменшують кількість соцвиплат на окупованих територіях — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n195665-rashysty-zmenshuut-kilkist-socvyplat-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада зупинила соцвиплати місцевим жителям через поштові відділення.
Про це сьогодні, 25 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема на ТОТ Запоріжжя зупиняють соціальні виплати мешканцям через так звану «пошту таврии», — вказано в повідомленні. — Скорочення можливостей отримати пільги на ТОТ від рф буде системно продовжуватися.
У ЦНС зазначають, що такий розвиток подій прогнозувався.
Центр національного спротиву попереджав, що такі дії будуть реалізовуватися відразу після проведення псевдовиборів путіна, — наголошують у ЦНС. — Єдиний шанс повернути ваш населений пункт до нормального життя — це допомога Силам оборони деокупувати ваш рідний край.
У ЦНС закликають повідомляти про пересування ворога до відповідного анонімного чат-бота, щоб пришвидшити деокупацію регіонів України.