Россияне разбомбили гипермаркет. Фото: «Эпицентр»

https://racurs.ua/n195676-udar-po-epicentru-proizoshel-vo-vremya-evakuacii-postradali-uje-35-chelovek.html

Ракурс

Обстріл будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові стався у момент евакуації співробітників.

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Після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після того, як пролунала сирена. Про це компанія «Епіцентр К» повідомила у Facebook.

Після атаки почалася масштабна пожежа. Відомо про двох загиблих працівників ТЦ. Ще 11 співробітників не виходять на зв’язок.

Керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram поінформував, що кількість постраждалих зросла до 33 людей. Мер міста Ігор Терехов заявив про 35 постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні близько 16.00 російська авіація скинула дві авіабомби УМПБ Д-30 на будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання загорілись лакофарбові вироби, деревина, обшивка та інші товари. Виник сильний їдкий дим, який окутав весь ТЦ.

У момент удару в гіпермаркеті перебувало більше ніж 200 осіб. Рятувальники вже локалізували пожежу, триває її ліквідація. Також продовжуються пошуково-рятувальні роботи.