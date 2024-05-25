Руйнування в «Епіцентрі». Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n195675-detali-obstrilu-harkivskogo-epicentru-rozkryla-prokuratura-foto.html

Ракурс

Масштабна пожежа у торговому центрі «Епіцентр» у Харкові виникла після російського обстрілу.

.

У суботу, 15 травня, близько 16.00 ворог завдав ударів з території Бєлгородської області росії. Після влучання двох УМПБ Д-30 в торговий центр, який знаходиться на Салтівці, загорілись лакофарбові вироби, деревина, обшивка та інші товари. Виник сильний їдкий дим, який окутав весь ТЦ. У момент удару в гіпермаркеті перебувало більше ніж 200 людей. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Станом на зараз відомо про двох загиблих чоловіків. Жертви — це співробітники «Епіцентру». Травмовано 24 особи. Ще 11 співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що о 17.45 вогнеборці локалізували пожежу будівельного гіпермаркету. Зараз триває гасіння пожежі.

В Харківській ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 25 осіб.

Нагадаємо, 25 травня російська армія атакувала двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові. Місцева влада повідомляла про двох загиблих та 24 поранених.