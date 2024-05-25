Бійці 110-ї бригади збили вже восьмий російський літак за 20 днів. Фото:

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Російський Су-25 було знищено на Донбасі у суботу, 25 травня.

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Ворожий штурмовик збили військовослужбовці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка входить до складу механізованих військ Сухопутних військ. Знищили повітряну ціль на Покровському напрямку. Про це військовий Сергій Ісаєв повідомив у Facebook.

Це вже восьмий літак Су-25, який збили бійці 110-ї бригади за останні 20 днів.

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» підтвердило збиття штурмовик Су-25 на Донбасі.

Як відомо, Су-25 «Грач» — це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.

Нагадаємо, 23 травня після збиття російського Су-25 на Донбасі військові з 110-ї бригади ЗСУ наголосили, що не дадуть росіянам можливості засмічувати український повітряний простір їхнім літаючим залізом.