ЗСУ збили ще один російський Су-25 на Донеччині. Фото: Генштаб

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Ракурс

Російська армія втратила ще один бойовий літак в українському небі.

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У четвер, 23 травня, українські захисники знищили російський штурмовик Су-25. Це вже другий тип цього літака, який бійці збили за два дні. Вдало відпрацювали по ворожій цілі військовослужбовці 110-ї бригади Збройних сил України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу.

Обіцяли, що геноцид російських «Су» буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110-ї ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два, — зазначили в бригаді.

Військові наголосили, що не дадуть росіянам можливості засмічувати український повітряний простір їхнім літаючим залізом.

Нагадаємо, напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що увечері 22 травня українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.