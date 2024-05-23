Армія рф просунулася біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці, – DeepState

https://racurs.ua/ua/n195588-armiya-rf-prosunulasya-bilya-chasovogo-yaru-v-klischiyivci-ta-krasnogorivci-deepstate.html

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DeepState написав, що армія рф просунулася біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці.

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На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.

На Харківщині до Липців ворожого просування немає, у Вовчанську є трохи українського просування. Так написав ISW про бої в Харківській області

В місті Вовчанськ точаться постійні бої в північно-східній частині міста.

Кадри з геолокацією, які опубліковані 22 травня, демонструють, що українські сили витіснили російські війська з кількох будинків і незначно просунулися в межах північно-східної частини Вовчанська, що свідчить про динамічний характер бойових дій в населеному пункті.

Увечері 22 травня українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Там також повідомили про зростання атак військ рф на напрямку, тривають бойові зіткнення.

Ситуація залишається напруженою, — кажуть у Генштабі.

За даними DeepState, там війська рф просунулись біля Сокола, Нетайлового та Соловйового.