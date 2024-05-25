Влучання у Харкові. Фото: соцмережі

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Російська армія розбомбила будівельний гіпермаркет у Харкові.

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У будівлю «Епіцентру» влучили дві ворожі керовані авіабомби. Виникла пожежа на 15 тис. кв. м. Двоє людей загинули, а кількість постраждалих збільшилася до 24 осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що судячи зі всього, удар завдавався саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей. На момент обстрілу в будівлі, за інформацією керівництва магазину, могли перебувати до 200 осіб. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

В обласній прокуратурі повідомили, що для ударів по будівельному гіпермаркету ворог використав авіаційні снаряди УМПБ Д-30.

На воєнний злочин росії вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який закликав західних союзників посилити українську протиповітряну оборону.

Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, близько 16.00 в Харкові пролунали вибухи — росіяни атакували спальний район міста, а влучання відбулося в будівельний гіпермаркет. Міська влада заявила про велику кількість зниклих безвісти та поранених.