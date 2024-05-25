США вимагають від рф пояснень щодо зміни кордонів у Балтійському морі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195672-ssha-vymagaut-vid-rf-poyasnen-cherez-zahoplennya-baltiyskogo-morya.html

Ракурс

Країна-агресор росія повинна пояснити таке звану зміну кордону з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

.

Відповідних пояснень від Москви вимагають Сполучені Штати Америки. Вашингтон солідарний з партнерами з Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу щодо дій рф та її провокацій на кордоні з Балтією. Про це речник Державного департаменту Метью Міллер написав у соцмережі X.

Зараз росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо рф пояснити свої дії, — йдеться в повідомленні.

Міллер додав, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією з союзниками.

Раніше повідомлялося, що росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Москва планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

А 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

Також на сайті уряду рф з’явився, а потім зник так званий наказ про ініціативу односторонньої зміни кордону з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.