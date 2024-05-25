Последствия ударов по «Эпицентру». Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n195679-moment-popadaniya-aviabomby-po-epicentru-pokazala-prokuratura-video.html

Ракурс

Момент бомбардування харківського «Епіцентру» опублікували в мережі.

.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео моменту влучання російських авіабомб по будівельному гіпермаркету. На кадрах видно, як російські загарбники посеред білого дня скидають КАБи на цивільних. Відео з’явилося на сторінці прокуратури в Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Нацполіції поінформували, що внаслідок влучання по гіпермаркету у Харкові загинули дві людини, а 38 дістали поранення.

Поруч із місцем влучання правоохоронці розгорнули роботу штабу слідчого управління. Тут родичі зниклих безвісти можуть надати свої зразки ДНК для ідентифікації тіл, які можливо будуть знайдені у приміщенні гіпермаркету. Точна кількість постраждалих ще встановлюється. У приміщенні магазину ще можуть бути люди.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив про 40 постраждалих. Загинули вже троє осіб.

Нагадаємо, з ночі 25 травня російська армія обстрілює Харків — застосовує зенітні та балістичні ракети С-300 та «Іскандер», скидає на місто керовані авіабомби. Ворог навмисно розбомбив будівельний гіпермаркет «Епіцентр», в якому в момент удару перебувало до 200 осіб. Виникла масштабна пожежа. Загинули двоє співробітників компанії, ще 10 не виходять на зв’язок. Постраждали 35 осіб.