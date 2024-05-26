В Жмеринке обломки БпЛА повредили дома. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195683-rossiyane-atakovali-vinnickuu-oblast-v-jmerinke-oblomki-bpla-povredili-doma.html

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Вінницька область вночі 26 травня була атакована росією з повітря.

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У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Троє цивільних постраждали, але від госпіталізації відмовилися. З квартир рятувальники евакуювали 40 осіб. На місці події працювали психологи ДСНС.

Зараз співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій демонтують нависаючі конструкції з поверхів будинку, що становлять загрозу для перехожих.

Нагадаємо, ввечері 15 травня російська армія завдала ракетного удару по центру Харкова — у районі влучань було розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Постраждалих 25 осіб, серед поранених був 14-річний хлопець.