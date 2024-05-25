рф вчетверте за добу обстріляла Харків. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195681-chetvertyy-udar-za-dobu-po-harkovu-vorog-obstrilyav-centr-mista-18-poranenyh.html

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Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Харкову.

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У суботу, 25 травня, ворог вже вчетверте обстріляв місто. Вибухи гриміли після 19.00. Були зафіксовані влучання у район щільної житлової забудови. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили в Telegram.

Четвертий удар по Харкову за сьогодні припав по цивільній інфраструктурі — у районі влучань розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Наразі відомо про 18 постраждалих. Серед поранених — 13-річний підліток, його госпіталізували.

Нагадаємо, з ночі 25 травня російська армія обстрілює Харків — застосовував зенітні та балістичні ракети С-300 та «Іскандер». По обіді ворожа авіація скинула на місто керовані авіабомби. Два КАБи влучили у будівельний гіпермаркет «Епіцентр», в якому в момент удару перебувало до 200 осіб. Виникла масштабна пожежа. Загинули четверо, а постраждали 35 осіб.