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В «Укренерго» зробили заяву про відключення світла на 26 травня. Фото: ОП

В «Укренерго» зробили заяву про відключення світла на 26 травня

25 тра 2024, 21:20
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Відключень електроенергії в Україні завтра, 26 травня, не планується.


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У неділю енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України. Про це 25 травня прес-служба національної енергетичної компанії «Укренерго» повідомила у Telegram.

Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується, — йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

Нагадаємо, 17 травня радник прем'єр-міністра й член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що обмеження електроенергії, які почалися в Україні із 15 травня, триватимуть до кінця серпня. Чиновник наголосив, що незначне покращення в енергосистемі очікується у серпні-вересні через низку різних факторів.

Джерело: Ракурс


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