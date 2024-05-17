В “Укренерго” сказали, коли покращиться ситуація з відключеннями електрики

https://racurs.ua/ua/n195416-v-ukrenergo-skazaly-koly-pokraschytsya-sytuaciya-z-vidkluchennyamy-elektryky.html

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Обмеження електроенергії, які почалися в Україні із 15 травня, триватимуть до кінця серпня.

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Про це заявив 17 травня радник прем'єр-міністра, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко під час обговорення в Медіацентрі «Україна — Укрінформ».

Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому, не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, за моїми оцінками, жити до серпня місяця, — сказав він.

Незначне покращення очікується у серпні-вересні через низку різних факторів. За словами Бойка, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. На вулиці ще буде тепло, але не спекотно.