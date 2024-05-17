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В “Укренерго” сказали, коли покращиться ситуація з відключеннями електрики
В «Укренерго» сказали, коли покращиться ситуація з відключеннями електрикиhttps://racurs.ua/ua/n195416-v-ukrenergo-skazaly-koly-pokraschytsya-sytuaciya-z-vidkluchennyamy-elektryky.htmlРакурс
Обмеження електроенергії, які почалися в Україні із 15 травня, триватимуть до кінця серпня.
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Про це заявив 17 травня радник прем'єр-міністра, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко під час обговорення в Медіацентрі «Україна — Укрінформ».
Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому, не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, за моїми оцінками, жити до серпня місяця, — сказав він.
Незначне покращення очікується у серпні-вересні через низку різних факторів. За словами Бойка, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. На вулиці ще буде тепло, але не спекотно.
Це ще буде тепло, але вже не гаряче, тому відповідно додаткове навантаження в системі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться і відповідно саме серпень-вересень очікується або майже, або бездефіцитним, — пояснив він.