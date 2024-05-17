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Ракурс
Проривами біля «Оушен Плази» у Києві зацікавилася прокуратура

Проривами біля «Оушен Плази» у Києві зацікавилася прокуратура

17 тра 2024, 13:56
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Київська міська прокуратура розслідує прориви магістрального трубопроводу біля ТРЦ «Оушен Плаза» в Києві. Йдеться про можливу розтрату бюджетних грошей під час капітальних ремонтів.


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Слідство встановило, що з 2019 року й донині службовці «Київтеплоенерго» кілька разів робили капремонт, заміну магістрального трубопроводу, проводили гідравлічні випробування. Це призводило до проривів і аварій у 2019, 2020, 2021, 2024 роках. Останній раз це сталося 14 і 15 травня.

«Київтеплоенерго» уже пʼять років реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, гроші на яку виділив і Європейський банк реконструкції та розвитку.

Джерело: Ракурс


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