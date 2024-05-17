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Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» показали, що таке важкі бої у Серебрянському лісництві

Бійці 12 бригади спеціального призначення «Азов» показали, що таке важкі бої у Серебрянському лісництві (ВІДЕО)

17 тра 2024, 13:38
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Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» показали важкі бої у Серебрянському лісництві.


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У цьому відео «Азов» демонструє, якими зусиллями даються штурмові дії в цій надважкій місцевості. У відео «Азова» присутні документальні кадри усіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду і приготувань, артпідготовки і початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень і просування попри щільний вогонь противника.

Це відео про справжні бої у лісах Кремінної. Лісиста місцевість є надскладною ділянкою фронту, а сплановане просування може у будь-яку мить обернутися непередбачуваним сценарієм.

Від рішень командирів і рішучості бійців залежить успіх всього завдання. Штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та управління — бригада як єдиний організм працює заради успіху піхоти.

Джерело: Ракурс


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