Украинская ПВО сбила этой ночью 12 российских крылатых ракет. Фото:

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Масований обстріл України здійснила країна-агресор російська федерація.

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У ніч на 26 травня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував 14 ракет повітряного базування та понад 20 ударних БпЛА. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що винищувачі МіГ-31К запустили з Тамбовської області росії дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». А перед цим літаки стратегічної авіації Ту-95 запустили з Саратовської області рф 12 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Атака ракет супроводжувалася нальотом безпілотників — з російських Єйська та Приморсько-Ахтарська в росії та мису Чауда в окупованому Криму вилетів 31 ударний БпЛА Shahed-131/136.

Відбивали атаку з повітря зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Захисники українського неба змогли збити 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 «Шахед».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, вночі 26 травня в місті Жмеринка Вінницької області внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто. Постраждали троє осіб.