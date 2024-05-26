рф собирает еще одну группировку для наступления. Фото:

https://racurs.ua/n195689-rf-sobiraet-esche-odnu-gruppirovku-dlya-nastupleniya-zelenskiy-nazval-napravlenie.html

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Нове угруповання військ ворога фіксується біля північних кордонів України.

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Країна-агресор рф збирає ще одне угрупування військ біля українського кордону та готується до нової спроби наступу. Ймовірно, загарбники спробують наступати за 90 км від Харкова. Про це президент України Володимир Зеленський 26 травня повідомив у відеозверненні, яке опубліковане у Facebook.

Саме росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 км на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід — біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру, — зазначив він.

Нагадаємо, 24 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники проводять дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською областю та біля кордону із Сумщиною.

Також у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони зупинили росіян на Харківському напрямку. Далі українські військові планують і проводять наступальні дії для відновлення втраченого положення. Бойові дії тривають у прикордонних районах.