Российская армия захватила село в Донецкой области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n195690-rossiyskaya-armiya-zahvatila-selo-v-doneckoy-oblasti-deepstate-karta.html

Ракурс

Армія російської федерації окупувала ще один із населених пунктів Донбасу.

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Загарбники захопили село Уманське, яке розташоване у Покровському районі Донецької області. Також противник просунувся в Іванівці — селі у Куп’янському районі Харківської області. Про це повідомили військові аналітики проекту DeepState.

Ворог окупував Уманське, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі Збройних сил України поки не підтвердили цю інформацію. У зведенні за 11.00 26 травня повідомляється, що на Покровському напрямку інтенсивність бойових дій фіксується досить висока. З початку доби росіяни майже 14 разів атакував позиції ЗСУ.

Українські захисники відбили шість атак. Досі тривають вісім бойових зіткнень у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського. В Генштабі запевняють, що Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Нагадаємо, 25 травня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Покровський напрямок фронту є зараз найважчим, бо інтенсивність атак там зросла втричі. Також непроста ситуація на Харківському напрямку, де ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб.