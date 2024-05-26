Вновь возросло число погибших из-за обстрела гипермаркета. Фото:

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Зросла кількість загиблих через російське бомбардування харківського гіпермаркету «Епіцентр».

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Станом зараз відомо про 14 загиблих та 43 постраждалих. Над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — задіяно близько 200 рятувальників. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Тим часом харківські правоохоронці опублікували відео з моментом влучання російських бомб по гіпермаркету.

На відео, з яким зараз працюють слідчі, — момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами", — написав у Facebook начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

Також він додав, що рятувальники на місці шукають тіла ще семи загиблих.

У поліції поінформували, що вчора 8-річний хлопчик Михайло не дочекався батька з «Епіцентру». Тепер дитині доводиться проходити процедуру відбору ДНК, адже батько ймовірно є серед жертв. Правоохоронці побоюються, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих. Слідчі та криміналісти на цьому згарищі шукають те, що можна впізнати як тіло людини.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський у неділю відвідав Харків та побував на місцях російських обстрілів. Глава держави звернувся до західних союзників із закликом взяти участь у Саміті миру в Швейцарії та зупинити повномасштабну війну в Україні. Він закликав лідерів США та Китаю особисто прибути на Саміт.