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Ракурс
Зеленський відвідав місця нещодавніх ударів у Харкові. Скріншот з відео

Зеленський відвідав місця нещодавніх ударів у Харкові й звернувся до союзників

26 тра 2024, 10:48
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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 травня, відвідав Харків.


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Глава держави побував на місцях російських обстрілів. Він звернувся до західних союзників із закликом взяти участь у Саміті миру в Швейцарії та зупинити повномасштабну війну в Україні. Відновне відео з’явилося на сторінці Зеленського у Facebook.

Для них це задоволення — спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу, — наголосив він.

Зеленський відзначив, що 15 червня стартує швейцарський саміт, а участь у ньому підтвердили понад 80 держав. Президент також звернувся до президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна з закликом проявити лідерство у наближенні миру й особисто взяти участь у Саміті.

Нагадаємо, вдень 25 травня російська армія скинула на Харків дві керовані авіабомби, які влучили у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». У момент удару в магазині перебували до 200 осіб. Внаслідок російського бомбардування «Епіцентру» загинули 12 осіб, а ще 43 дістали травми. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.

Також росіяни вдарили по центру міста, внаслідок чого постраждали вже 25 осіб.

Джерело: Ракурс


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