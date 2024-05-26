Пожежу в харківському «Епіцентрі» загасили. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195686-pojeju-v-harkivskomu-epicentri-zagasyly-yiyi-likvidaciyi-tryvala-ponad-16-godyn.html

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Пожежа в гіпермаркеті «Епіцентр» у Харкові повністю ліквідована.

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Рятувальники понад 16 годин боролися з вогнем, який поширився на понад 13 тис. кв. м. Працювали вогнеборці безперервно й на ранок повністю ліквідували загоряння. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 26 травня повідомила в Telegram.

Внаслідок російського бомбардування «Епіцентру» загинули 12 осіб, а ще 43 дістали травми. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрали біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл ще триває.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, вдень 25 травня російська армія скинула на Харків дві керовані авіабомби, які влучили у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». У момент удару в магазині перебували до 200 осіб.