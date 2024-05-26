ЗСУ за добу знищили ще понад 1 тис. 100 загарбників. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n195685-zsu-za-dobu-znyschyly-sche-ponad-1-tys-100-zagarbnykiv-infografika.html

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Військові втрати росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 501 тис. солдатів та офіцерів.

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За минулу добу, 25 травня, українські захисники знищили ще 1 тис. 110 загарбників. Також ворог недорахувався 12 танків, 17 бойових броньованих машин, 24 артсистеми, 31 одиницю автомобільної та сім — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 501 тис. 190 (+1 тис. 110) осіб,

танків — 7 тис. 662 (+12) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 803 (+17) од,

артилерійських систем — 12 тис. 953 (+24) од,

РСЗВ — 1 тис. 83 (+1) од,

засоби ППО — 814 (+0) од,

літаків — 357 (+1) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 425 (+11),

крилаті ракети — 2 тис. 209 (+0),

кораблі /катери — 27 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 639 (+31) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 111 (+7)

Нагадаємо, українські військові, котрі беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії росії, отримуватимуть додаткову відпустку за знищену ворожу техніку. Це передбачено в постанові Кабміну.