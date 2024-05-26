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ВСУ в сутки уничтожили еще более 1 тыс. 100 захватчиков. Фото: Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. 100 захватчиков (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195685-vsu-za-sutki-unichtojili-bolee-1-tys-100-zahvatchikov-infografika.htmlРакурс
Військові втрати росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 501 тис. солдатів та офіцерів.
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За минулу добу, 25 травня, українські захисники знищили ще 1 тис. 110 загарбників. Також ворог недорахувався 12 танків, 17 бойових броньованих машин, 24 артсистеми, 31 одиницю автомобільної та сім — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 501 тис. 190 (+1 тис. 110) осіб,
- танків — 7 тис. 662 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14 тис. 803 (+17) од,
- артилерійських систем — 12 тис. 953 (+24) од,
- РСЗВ — 1 тис. 83 (+1) од,
- засоби ППО — 814 (+0) од,
- літаків — 357 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 425 (+11),
- крилаті ракети — 2 тис. 209 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 тис. 639 (+31) од,
- спеціальна техніка — 2 тис. 111 (+7)
Нагадаємо, українські військові, котрі беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії росії, отримуватимуть додаткову відпустку за знищену ворожу техніку. Це передбачено в постанові Кабміну.